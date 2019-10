Alfredo Caballero, pareja de Juan Carlos Ferrando desde hace 41 años, ha sorprendido con sus últimas publicaciones sobre el estado de salud del hijo de Ferrando.

A principios de este año, Juan Carlos Ferrando fue internado de urgencia en el Hospital Regional de Trujillo debido a que sufre de diabetes y las complicaciones propias de esta enfermedad (infección severa en los riñones, glucosa alta y arritmia cardiaca).

Ante esto, la persona que ha estado acompañándolo todo este tiempo es su pareja, Alfredo Caballero, quien relató cómo es que se encuentra actualmente Juan Carlos, evidenciado que su estado de salud es grave. Además de asegurar que no se alejará de su compañero de vida, luchará junto a él.

“A veces pero pocas veces, yo caigo, me deprimo o me desespero, la vida no le ha llegado fácil a Juan Carlos Ferrando Ferrando pero nunca ha estado solo o debería decir que nunca hemos estado solos porque comunicándome por este medio los he tenido a todos ustedes conmigo y por eso les agradezco, los considero nuestros amigos y familia virtual.El gordo hoy está tranquilo, me pidió desayuno a las 6.30 am, la hora no importa lo que importa es que quiera comer.”Caminante se hace camino al andar" y así aunque sea lentamente y paso a paso llegaremos hasta el final; el penfigo está casi controlado y ya casi no se ampolla su cuerpo, su piel aun parece alita de mariposa, se quiebra por lo delicada que está, pero saben qué?.. no se abandona ni se le da la espalda nunca al amigo, a la persona que quieres.Hoy me siento Más tranquilo".

Recordemos que Alfredo Caballero dijo en su momento que "los pulmones de Juan Carlos Ferrando estaban tapados casi al punto de neumonía. El corazón demasiado grande, quedándole la vida a su cuerpo, también puede quitársela”.