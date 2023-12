El exchico reality Austin Palao y su ahora expareja Flavia Laos estuvieron en boca de todos tras anunciar el fin de su romance, y si bien desde hace algunos meses se especulaba que la relación de ambos chicos reality no pasaba por su mejor momento, el que ambos confirmaran su ruptura sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, al parecer el modelo peruano habría encontrado un nuevo amor.

A pesar de su previa declaración de que no revelaría detalles sobre el fin de su relación con la actriz peruana, Palao llamó la atención al afirmar que ya no mantendría ningún vínculo con su expareja, expresando: “ Cuando uno acaba una relación, lo más sano es cortar en todo sentido, yo soy de esa idea ”.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre la situación sentimental de Austin Palao?

A través se su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria compartió una historia junto a los hermanos Said y Austin Palao. Sin embargo, la ‘rubia de gamarra’ sorprendió al revelar el también cantante se queda hasta alta horas de la madrugada disfrutando de su soltería.

“ Él (Said Palao) es el engreído y él (Austin Palao) es el soltero codiciado del momento. ¿Dónde estaba ayer? No llegaba, eran las 3 de la mañana y no llegaba. ¿Dónde estaba usted sin permiso? ”, dijo Alejandra Baigorria.

¿Por qué terminaron Austin Palao y Flavia Laos?

Cabe recordar que semanas atrás, la psicóloga Alessandra Varessi sugirió en el programa Préndete que la ruptura entre Flavia Laos y Austin Palao podría estar relacionada con el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023. Varessi afirmó que la presión mediática y la exposición de la relación podrían haber influido en la decisión de poner fin a su vínculo.

“ Cuando una relación se vuelve tan mediática, tan expuesta, puede que una relación no continúe. Si bien puede haber habido problemas entre ellos, el hecho que la ex haya resultado siendo Miss Grand para Flavia puede haber sido una gran presión ”, dijo Varessi.

“ Entre Flavia y Austin han dicho: ‘Está pasando esto’, con la imagen, los influencers tienen mucho que ver con el tema de la imagen, y pueden haber dicho: ‘¿Qué podemos hacer para quitar esto? ’”, agregó





