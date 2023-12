La quinta temporada de El Gran Chef Famosos ha generado controversia desde su conferencia de prensa el 29 de noviembre, donde Giacomo Bocchio abordó directamente la polémica con Josi Martínez, quien lo acusó de ser homofóbico.

Las graves acusaciones del popular TikToker hacía el chef peruano surgieron tras el fin de la tercera temporada, cuando Josi acusó públicamente a Bocchio de actitudes homofóbicas hacia él durante la competencia.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre la polémica con Josi Martínez?

Durante la conferencia de prensa, varios medios consultaron a Giacomo sobre la polémica, y este respondió con franqueza y negó tener actitudes homofóbicas.

“ Obviamente que no lo soy (homofóbico), no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor ”, dijo en un inicio el chef.

“ Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego ”, agregó Bocchio.

TE PUEDE INTERESAR