América Hoy tuvo el placer de recibir a Dayanita como invitada especial. La actriz cómica irrumpió en el set con una gran sonrisa, expresando su felicidad y agradeciendo a la producción por la oportunidad.

Dayanita también se pronunció sobre la polémica que se desató cuando Topito fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina muy cariñoso con una joven en una discoteca de Puente Piedra.

“La verdad digan lo que me digan, yo sigo adelante, sigo trabajando y el resto no me interesa”, dijo Dayanita.

Para cerrar la entrevista, Ethel Pozo le preguntó a la también influencer sobre su situación sentimental, por lo que ella afirmó que está soltera desde hoy.

“Hoy primero de diciembre más feliz que nunca y soltera”, concluyó Dayanita.





