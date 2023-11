A través de sus redes sociales, Angie Jibaja compartió un video de la presentación de Magaly Medina en el desaparecido programa “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz, donde le preguntan si había consumido cocaína. En ese entonces, la conductora de TV respondió que a lo largo de su vida ha probado de todo.

El propósito de la modelo al compartir el mencionado video es dejar mal parada a Magaly Medina, por lo que la Urraca no se quedó callada y le recomendó a Jibaja que “se haga cargo de su vida”.

“Agarra de una vez tu vida, hazte responsable por una vez siquiera piensa en esos niños que tienes a los que abandonaste porque quieres más tu droga que a ellos”, expresó Medina.

Luego continuó con: “si no estuviera tan enferma como esta yo le haría caso, pero no lo hago porque me parece que es una pobre mujer que no se quiere ayudar, que no se quiere nada y se dispara a los pies y se hunde en ese negro mundo”.

Magaly explota contra Angie por insinuar que es drogadicta.