Susan León regresa a la nueva temporada de ‘El gran chef famoso’, que se estrena el próximo lunes 4 de diciembre. Durante la rueda de prensa, Susan opinó sobre diversos temas, entre ellos, el éxito que está teniendo Milett Figueroa en Argentina.

“Yo creo que Milett es una chica muy talentosa, que baila, quiere cantar, actúa (...) lo que pasa es que yo vengo de una generación de que el romance no debía ser público, qué no debías colgarte de alguien para tener un poco más de notoriedad. Yo mi carrera la he hecho sin enamorarme de nadie, cuando me he enamorado he tenido problemas”, contó León para Trome.

Luego continuó con: “yo creo que ella tiene talento y, bueno, hay que demostrarlo (...) no necesita (un romance), pero bueno, eso vende y, bueno, sabe jugar sus fichas ella y él, los dos”

“El público en Argentina es muy feroz, creo que es más duro, incluso que este... bueno, son riesgos que tiene que asumir”, finalizó.