¡La espera terminó! Días atrás la afamada cantante chiclayana Azucena Calvay lanzó en todas sus redes sociales el día y lugar de su tercer aniversario, esto se llevará a acabo el 21 de Marzo en el Huaralino Internacional de Los Olivos, las entradas ya están a la venta en Vaope.com y AltokeTicket.com.pe .

El megaevento lo realiza la reconocida productora que representa a la cantante de cumbia; Vega Producciones.

La intérprete del “Mix dejar de amarte” se escuentra muy emocionada por este gran aniversario, “Ya pasaron 3 años de mucho trabajo y aprendizaje, estaba con tantas ganas de anunciar mi aniversario y por fin lo pude hacer, espero me puedan acompañar en este día tan especial. Gracias al público por seguir escuchando mi música”, acotó.

Otro dato importante del aniversario de la nueva reina de la cumbia peruana Azucena Calvay es que no estará sola, tendrá a muchos artistas invitados como Los Rebeldes del la cumbia, grupo donde estuvo en sus inicios.

También se contará con la presencia de Los Hnos Castro, grupo que le gusta mucho y que grabó uno de sus temas a su estilo, otro de las agrupaciones invitadas son Los Caribeños de Guadalupe. Y así con el pasar de los días irán anunciando a más artistas o grupos invitados.

Cabe resaltar que la catalogada “reina de las despechadas” hace un mes lanzó en sus redes sociales su nuevo éxito “Mix Sin Tu Cariño” que fue grabado en las islas flotantes del lago titicaca con todo el equipo de Vega Producciones.