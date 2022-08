Tras confirmarse a los nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2022, muchos artistas celebraron sus postulaciones. Una de las más emocionadas fue Becky G, quien competirá por llevarse 11 estatuillas el próximo 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami.

Emocionada por sus numerosas nominaciones, la intérprete de “Mami” recurrió a sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por el constante apoyo que ha recibido. “Sinceramente, ya me siento ganadora”, confesó.

“Es una locura pensarlo y a mi no me importa qué pasará después de todo esto. Más de diez años haciendo esto y cada vez se siente como la primera vez… Me siento tan agradecida con Dios, con mi familia, con mi equipo y sobre todo con mis fans. Yo no estaría aquí si no fuese por ustedes”, añadió la joven cantante.

Cabe señalar que, en el video, Becky G reacciona a sus 11 nominaciones a los premios Latin Billboard 2022. “¡Estoy muy agradecida y feliz! ¡Muchas gracias!”, escribió junto al video, en el que no puede contener las lágrimas.

Becky G está nominada en las categorías ‘Artista Femenina del Año’, ‘Top Latin Albums’, ‘Album de Pop Latino’, ‘Artista Pop Latino Solista’, ‘Canción del Año’, ‘Canción Vocal del Año’, ‘Latin airplay Canción del Año’, ‘Canción del Año, Ventas’, ‘Canción del Año, Streaming’, ‘Canción pop Latina del Año’ o ‘Canción Latin Rhythm del año’.

Si bien Becky G es una de las artistas con más nominaciones, la superan Bad Bunny y Karol G con 23 y 15 menciones, respectivamente. Farruko también cuenta con 11 nominaciones, mientras que Rauw Alejandro aspira a 10 premios.

