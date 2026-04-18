En medio de la incertidumbre por el lento conteo de votos y no saber aún quien será el contendor de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta presidencial, la situación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se complica cada vez más.

Tras el hallazgo de cuatro cajas con cédulas de votación en un tacho de basura en Surquillo y otras graves irregularidades, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó ante el Congreso que la ONPE cometió una serie de ineficiencias en la distribución del material electoral y “mintió” cuando se le preguntó sobre las mismas.

Además, advirtió que el organismo evaluará con rigor los 85 pedidos de nulidad presentados, y de ser necesario, tomará decisiones drásticas. “Si se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas, tengan la seguridad que el jurado las va a implementar”, enfatizó.

“Nunca en Lima Metropolitana y nunca en el país ha sucedido una situación como esta. No tenemos precedente en el JNE, salvo por casos extraordinarios, llámese huaicos o volcadura de unidades”, declaró ante la Comisión de Fiscalización.

Es más, afirmó que la ONPE un día ante de las elecciones había asegurado que los problemas en la distribución del material “ya se habían solucionado”.

Señaló que dos días antes de los comicions, el 10 de abril, ya se había advertido a la ONPE de problemas en el despliegue de las rutas hacia los locales de votación. Además, sostuvo que las unidades de la empresa contratada sí estaban ahí, a diferencia de lo asegurado por la ONPE, y que el retraso se debió a problemas de “embalaje”.

Cajas en la calle

Sobre las cuatro cajas con votos halladas en una calle de Surco, Burneo afirmó que no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. “Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo. “Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya se están elaborando los informes que serán remitidos a las autoridades, como la Procuraduría, para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias”, agregó.

De esta manera, negó lo dicho por Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3, quien afirmó lo contrario.

Luego, la ONPE emitió un comunicado señalando que Sandoval dio “información inexacta” cuando se presentó en Willax TV, donde se mostraron las cajas halladas en la calle.

“Extendemos disculpas públicas a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por las declaraciones de nuestra funcionaria”, precisa parte del comunicado.

No asistió a citación policial

Mientra tanto, Corvetto no se presentó ayer ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y solicitó reprogramar la citación policial y que sea virtual. Argumentó temas de salud y “continuidad del cronograma electoral”.

“Estamos frente a serios agravantes que podrían hacer inminente una resolución de la Junta Nacional de Justicia e inclusive un pedido de prisión preliminar del Ministerio Público contra el señor Corvetto”, opinó el jurista Enrique Ghersi, sobre las graves irregularidades de la ONPE.