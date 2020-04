En una entrevista con el youtuber Daniel Sosa, la cantante Belinda confesó haber llorado cuando el actor Christopher Uckermann terminó su relación amorosa cuando eran unos adolescentes.

La artista mexicana se refirió a su amor del pasado cuando ella y el entrevistador hablaron de sus primeros besos. Ante la consulta, la celebridad reveló que esa etapa la vivió con Uckermann, con quien compartió roles en la telenovela “Aventuras en el tiempo” (2001).

“El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, contó la intérprete de “Bella traición”.

“Chris y yo éramos novios de chiquitos […] Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ de hecho. De repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas'”, recordó Belinda entre risas.

Finalmente, la artista reveló que lloró mucho por el quiebre de su primera historia de amor. “Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir a las grabaciones, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero ahorita”, señaló.

Actualmente, Belinda considera que su pasado con Christopher Uckermann es un recuerdo bonito de su adolescencia y ambos respetan sus carreras artísticas.

