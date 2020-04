Olinda Castañeda, quien ha venido siendo duramente criticada tras haber publicado en sus redes sociales el nuevo emprendimiento al que se viene dedicando: la venta de mascarillas durante la cuarentena por el coronavirus, se cansó de los comentarios negativos y se animó a responder.

Y es que recordemos que la polémica modelo señaló que decidió vender estos elementos de prevención para poder solventar los gastos de su hogar.

“La gente está solo para juzgar y criticar, y no ven la oportunidad de negocio que una se genera, ya que yo vivo del día a día, con los eventos o las presentaciones en programas. Entonces, ahora tengo que pensar cómo tener ingresos para seguir viviendo y ver por mis hijos”, mencionó.

“No entiendo qué está pasando con ustedes, no sé por qué tanto odio. Lo que estoy haciendo yo es vender las mascarillas de esta empresa a las personas que deseen comprarla al por mayor. Yo no soy dueña de la fábrica, y cabe recalcar que esta importadora ha donado un montón de mascarillas a las personas que han necesitado”, manifestó.

Asimismo, la amiga de Shirley Arica se refirió a la labor que viene realizando Alejandra Baigorria en conjunto con la Municipalidad de La Victoria con la fabricación y distribución de mascarillas de manera gratuita.

“No necesitan estar diciendo: mira he donado 200 mil mascarillas, porque quien lo hace, lo hace de corazón, no necesita estar publicándolo o tomándose foto. Si Alejandra Baigorria está fabricando y regalando mascarillas de tela, está bien. Lo que yo comenté es que las mascarillas de tela no te protegen realmente, tienen que ser certificadas”, reveló.

