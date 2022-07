Belinda se encuentra en España promocionando “Bienvenidos al Edén”, la nueva serie que se estrenó por Netflix y que es protagonizada por la expareja de Christian Nodal.

En una entrevista con el medio digital “Freeda”, la artista tuvo que responder una serie de preguntas rápidas. Y una de ellas fue: ¿Cuántos días has estado sin bañarte?

“Tres máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”, confesó la intérprete de “Bella traición”, “La niña de la escuela” y “Luz sin gravedad”.

El video con su respuesta, que fue publicado en TikTok, ya tiene más de tres millones de reproducciones. Entre los comentarios hay opiniones divididas. Algunos aplauden a la famosa por su sinceridad y otros se burlaron de su higiene.

“¿3 días sin bañar? Belinda no manches”, “Menos mal que a la Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo”, “Yo no aguanto sin bañarme un día y aquí mi Beli 3. No manches Beli”, “¿Cómo tres días sin bañarse?”, fueron algunas de las reacciones que mostraron sus fans en los comentarios del video.

¿Qué fue lo último que dijo Christian Nodal?

Días atrás, en una entrevista con “Vogue España”, Belinda brindo detalles de cómo terminó su romance con Christian Nodal.

La artista dijo sentirse arrepentida de exponer su vida privada y dijo estar cansada del tema. “Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice” señaló.

Además, la actriz expresó que escogió mal y tomó decisiones erróneas en ese momento. “Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos”, manifestó Belinda.

