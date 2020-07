El rompimiento entre Beto Da Silva e Ivana Yturbe ha causado polémica en todos los medios y en las redes sociales. Y es que la joven pareja terminó su relación tras haberse mudado juntos en plena cuarentena.

Frente a este hecho, la modelo decidió contar los motivos que habrían llevado a que la relación se termine.

“Son cosas que quedan entre los dos. Una de las cosas que menos le gustaba a Beto era el tema de espectáculo y la prensa, no solo por mí, sino por él y por su familia que no estaba acostumbrada a esto, prefiero dejarlo allí”, comentó la ex de Mario Irivarren a América Espectáculos.

Por su parte, el futbolista de Alianza Lima, también se animó a declarar a las cámaras de Magaly Medina y confirmar que pese a que el romance con la ‘Princesita Inca’ llegó a su fin, siguen teniendo mucha confianza.

“Habían un par de cosas que tenía que recoger y bueno, no pasa nada, tenemos toda la confianza del mundo. Por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en el futuro”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR