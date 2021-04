El periodista Beto Ortiz dedicó unos segundos de su programa para mandarle tremenda indirecta al actor Lucho Cáceres, quien hace unos días arremetió contra él por su polémica entrevista a la congresista electa Zaira Arias (Perú Libre).

Beto Ortiz, sin mencionar el nombre del actor peruano, recordó un vergonzoso episodio de su pasado, cuando fue intervenido por la Policía en presunto estado de ebriedad. Ocurrió en noviembre del 2005 y las imágenes fueron difundidas por el entonces programa ‘Magaly TV’.

¿Qué dijo Beto Ortiz?

“No vamos a gastar tan miserablemente el tiempo en responder ar todas las señoras que se han puesto a insultarme en el Twitter, o a los actores venidos a menos que Magaly recogía de los basurales cuando estaban pasados de coca. No vamos a contestar porque no vale la pena”, comentó Ortiz en su programa de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR