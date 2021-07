El periodista Beto Ortiz apareció en su programa “Beto a Saber” en Willax Televisión con una pistola, luego de que el ministro del Interior, José Elice, pidiera tener tolerancia con los ronderos que portan machetes, pues forma parte de su “cultura”.

En conferencia de prensa, Elice explicó que los ronderos serán intervenidos siempre y cuando el machete represente una amenaza.

“Si un machete se va a constituir en una amenaza por al forma en cómo se sostenga, la policía va intervenir a esa persona si no hace caso. El Perú es pluricultural y debemos aprender a respetarnos”, acotó.

Estas declaraciones habrían molestado a Beto Ortiz, quien lamentó lo dicho por el titular del Interior y de pronto mostró una pistola frente a cámaras, para luego justificarse.

“Con floro todo sale más bonito. Cualquier cosa es justificada si una tiene el floro correcto. ¿Sabe qué es esto? ¿Parece un arma no? Pero es una manifestación de mi cultura porque cuando era chiquito leía novelas policíacas”

Seguidamente agregó: “Entonces esto no es un arma, es mi cultura. Yo me siento identificado con este objeto folclórico. Entonces no se asuste si yo entro a su casa con este objeto que es tan querido para mí. Es una pistola real, pesa, ahí está la cacerina. Pero tranquilo, es mi cultura. Yo iré así a Palacio”.

En Twitter, Beto Ortiz se convirtió en tendencia por mostrar la pistola en su programa de televisión y muchos rechazaron este accionar.

