La modelo Tefi Valenzuela volvió a arremeter contra Eleazar Gómez y la entrevista que le realizó una periodista de Televisa, quienes al parecer normalizaron la violencia contra la mujer.

Durante la conversación, el hecho violento fue calificado como un “error que lo comete cualquiera”, pero Tefi Valenzuela no lo ve así y decidió alzar su voz por las redes.

En ese sentido, la también cantante dejó en claro que no cualquiera golpea a una mujer y menos a varias. “Pero alguien que golpea a cuatro mujeres, que va a la cárcel por eso y le dicen: “Sí, un error de esos lo comete cualquiera”, ese error no lo comete cualquiera”, dijo.

En ese sentido, señaló que hay que evitar normalizar la violencia contra las mujeres. “Hay que aprender a diferenciar y cuánto daño pueden hacer las personas. No normalicen la violencia, no normalicen hacer daño, eso no es normal”.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram, “Instarándula”, del periodista Samuel Suárez.

Previamente, la modelo Stephanie Valenzuela ya le había respondido a la conductora mexicana Andy Escalona tras la polémica entrevista que le realizó a Eleazar Gómez en el programa “Hoy”, de Televisa.

