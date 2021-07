El periodista colombiano y experto en moda Juan Carlos Giraldo volvió a referirse del vestido que usó Yahaira Plasencia en los Premios Heat.

Juan Carlos Giraldo contó que aún no se puede reponer tras haber visto el vestido. “Tú nos diste toda la visibilidad posible (Magaly Medina) por (hablar) del vestidito de Yahaira Plasencia que aún no me repongo, todavía no puedo”

El también experto en moda dejó en claro que siempre se ha referido del vestido y no de ella, pues le parece una bella mujer.

“Quien la viste es su peor enemigo. Estamos hablando del vestido, no de ella, es una mujer bella, con unas curvas increíbles, hay que aplaudirle su belleza, pero el vestido no le hizo ninguna justicia”

Por su parte, Carlos Vargas, periodista colombiano, también resaltó el talento de Yahaira Plasencia, pese al vestido. “Como artista es maravillosa porque primero se cría como bailarina de salsa y además porque por ser contemporania, nos lleva a lo urbano con la salsa”.

