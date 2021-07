La periodista Magaly Medina se burló del look que Christian Cueva lució en el aeropuerto Jorge Chávez. Durante el programa “Magaly TV La firme”, la periodista reveló que se trata de un buzo de la marca Philipp Plein de más de 1500 dólares.

“Cueva es todo un personaje, la gente lo quiere (...) este chico es borrachoso, es fiestero, cada vez que viene a Perú siempre está de juerga y siempre termina peleado con la esposa por A, B o Z”, señaló inicialmente.

“Bien colorido”, comentó Magaly Medina sobre el buzo anaranjado de la marca Philipp Plein con el que Christian Cueva sorprendió a los fanáticos.

“Qué será pues, un sencillo para él comprarse un buzo. Pero claro, él no elige uno discreto, porque Philipp Plein también tiene algunas cosas discretas sino que él elige ese buzo con conejito de Play Boy”, comentó Magaly Medina sobre el look de Cueva.

“Pero no es la única vez que lo hemos visto con alguna ropa bastante chillona, porque hay que decirlo, es chillona ¿no? Él se compra lo que nadie quiere comprarse de estas marcas. Ahí está vestido todo de Balenciaga, de repente le hicieron descuento porque quién va a querer vestirse de amarillo patito así. Claro, carísimo, pero ¡amarillo, por favor! Yo no salgo a la calle así a menos si no quiero que me atropellen”.

“Ya dejemos a Cueva tranquilo. Total, si su esposa lo deja tranquilo, qué lo vamos a estar importunando nosotros, quién seremos”, concluyó entre risas.

