La periodista Magaly Medina no se quedó callada tras las declaraciones de Jossmery Toledo sobre los 500 policías que la rastrearon tras la publicación del TikTok que la hizo famosa.

“¿Por qué la va a destruir si ella ya estaba afuera de la Policía? Ya había hecho el TikTok famoso (...) Dice que eso la destruyó, el que nosotros hayamos tenido acceso a esta información”, dijo la ‘urraca’ en el programa “Magaly TV La firme”.

“Jossmery Toledo dejó de ser policía, por supuesto se convierte en una persona que incursiona en los medios, quiere ser famosa, quiere ser conocida, quiere formar parte del mundo del espectáculo, entonces tenemos todos los periodistas que indagar cómo fue esa carrera en la policía”, expresó.

Magaly Medina se reservó el nombre de la fuente que le dio la información: “¿Quién nos lo dio (el material)? Nosotros tenemos que guardar nuestra fuentes (...) cuando ella ingresa a la farándula, se convierte en una figura pública”.

“Jamás llegó a ser suboficial de segunda. Ella hizo una carrera policial mediocre”, agregó. “Fue una carrera realmente mediocre la que ella hizo, cuando formó parte del cuerpo policial. Imagínense, le llamaban la atención y la sancionaban por descuidar el aseo y la presentación personal”.

La ‘urraca’ aseguró que Jossmery Toledo no tiene “talento” y está buscando un lugar en el mundo de la farándula: “Ella renunció a la carrera policial y se ha metido de lleno en el mundo de la farándula, porque parece que eso es lo que le encanta, aún no encuentra su lugar. Está ahora tratando de que las embajadoras la acepten, porque como no tiene talento para nada, entonces ha decidido ser una embajadora nuestra”.





