La periodista Magaly Medina se burló de Gisela Valcárcel luego que “Reinas del show” anunció que Shirley Arica se presentará este sábado en el reality para apoyar a Jossmery Toledo.

“La televisión blanca cómo me encanta a mí, me encanta, y nosotros tenemos a una patrona de la televisión blanca, por supuesto sor Gisela Valcárcel, lógico, no hay nadie como ella para hacer televisión blanca en el Perú”, señaló con sarcasmo.

De acuerdo a Magaly Medina, Gisela Valcárcel “despierta los líos” de los participantes en el programa “América Hoy”, para generar más expectativas en “Reinas del show”.

“Sobretodo tratando de ganar agua para su molino, ella intenta en las mañanas, a través del programa que ella produce y su hija conduce, intenta despertar los líos y las trifulcas entre sus concursantes para que el sábado la gente vaya a ver cómo se matan, se pelean, cómo se crean las diferencias, porque ahora todo es bronca en ese programa”, explicó la ‘urraca’.

Magaly Medina aseguró que está “vacunada” con este tipo de televisión: “¿Quién va a creer que son enemigas juradas? Allá aquellos que les creen. Nosotros, felizmente estamos vacunados contra esa forma de hacer televisión”.





