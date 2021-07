Gisela Valcárcel no se quedó callada y salió al frente para defender a Jazmín Pinedo, luego de escuchar los fuertes comentarios que lanzó Janet Barboza sobre su participación en “Reinas del show”.

Todo comenzó cuando la conductora del ‘América Hoy’ aseguró que la modelo estaría siendo favorecida en el programa y que su primera presentación habría sido “mucho ruido y pocas nueces”.

“He venido aquí a aprender, a mejorar. He escuchado que Janet aprovecha cada oportunidad para darme y darme (…) Gisela, me puedes hacer un favor, me puedes echar un poco de alcohol, porque me han metido tanto ‘cuchillo’ que me arde, el alcohol es bueno para sanarnos”, dijo la popular ‘Chinita’.

En ese sentido, Gisela Valcárcel negó que haya favoritismo en su programa. “Una chinita que muchos aman, pero que Janet le ha puesto la ‘bala’. Jazmín Pinedo conocida animadora, madre. Actualmente está culminando sus estudios. Qué lindo tenerte. Me encanta tu peinado, tu ropa, todo”, le dijo al rubia a Jazmín.

TE PUEDE INTERESAR