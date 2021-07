Yahaira Plasencia se encuentra en boca de todos luego de ser captada muy cariñosa con un misterioso galán en una discoteca de Miami.

Durante la última edición de “Amor y Fuego” descubrieron la identidad del joven cubano, con quién fue ampayada en Estados Unidos.

¿Quién es el nuevo “saliente” de la ‘Reina del totó'?

Jorgedian Dihigo Caro es el nombre del que sería el nuevo ‘galán’ de la “Patrona”, es un joven cubano que vive en Dubai, Emiratos Árabes, y tiene más de 50 mil seguidores en sus redes sociales.





Foto: (Captura/Instagram: @jdc_cuba).

En su biografía de Instagram, el influencer se describe como director de relaciones públicas, emprendedor, aficionado a la vida fitness, a la moda y a los viajes.

El moreno que es un gran amante de los viajes, tiene fotos en Ámsterdam (Países Bajos), Mykonos (Grecia), Londres (Inglaterra, Palm Beach (EE.UU.), y Dubai (Emiratos Árabes).

Yahaira Plasencia se pronuncia: “Está lindo”

Yahaira Plasencia fue consultada por el misterioso joven que le habría robado el corazón. La salsera se pronunció sobre su situación sentimental, incluso se animó a bromear con el tema.

“Estoy soltera, no estoy casada, no tengo hijos, no le hago daño a nadie. No tengo por qué esconderme de nadie. Si me han grabado, seguramente me seguirán grabando. (…) Averigüen ustedes (cómo se llama). Dime que no está lindo, estoy soltera, disfruten. ¿Cuál es el nombre de él? No sé”, comentó.

