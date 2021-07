Yahaira Plasencia y el productor musical Sergio George se presentaron este miércoles 14 de julio en el programa radial de Vanessa Terkes para comentar sobre su nuevo tema “Dime” que se estrenará en unas horas en las plataformas digitales.

Durante el show de radio Panamericana, la salsera fue consultada por su encuentro con el salsero Marc Anthony en Miami y sobre un posible dúo con el interprete de “Valió la pena”.

“No voy a cantar con él. Hay que aclararlo de una vez, Marc Anthony no hace “featuring” con nadie. Yo fui porque Serge me dijo: ‘oye quiero presentarlo y ven al estudio, hay que aprovechar’. Terminé la prueba de vestuario y me fui para allá, para conocer a Marc Anthony”, contó la “Patrona”.

“Marc es una increíble persona, admiro mucho lo que hace, trabaja espectacular. Fue un honor conocerlo, fue muy chévere”, añadió a referido medio.

Yahaira vs. la “Urraca”

Vale mencionar que hoy miércoles 14 de julio, Yahaira Plasencia y el productor puertorriqueño Sergio George estarán en el programa de Magaly Medina promocionando el nuevo tema de la salsera “Dime”.

La “Urraca” conversará con la “Patrona”, con quien recientemente tuvo algunas discrepancias en redes sociales.

