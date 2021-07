¡Fuertes declaraciones! Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en Radio Panamericana para promocionar su nuevo tema “Dime”, el cuál saldrá a la luz esta noche. Sin embargo, la salsera no pudo evitar ser consultada sobre las fuertes críticas que tiene Magaly Medina con ella y su carrera musical.

“Hay una mujer en particular en el medio artístico, que incluso es madrina de otro conductor de radio que es muy machista, y ahí si no dice nada... ¿Por qué Magaly Medina te critica tanto, hermana? ¿Qué le has hecho?”, le preguntó la locutora radial, Vanessa Terkes.

En ese sentido, la popular ‘Reina del toto’ mencionó que en algún momento sí le afectó que la popular ‘Urraca’ “hablara mal” sobre ella, pero que con el paso del tiempo ha aprendido que “todo es un negocio”.

“Que yo sepa yo no le hecho nada, pero como dice Sergio, negocio es negocio. Siempre habla de mi, y todo el tiempo son cosas negativas, por eso creo que es negocio (...) Que me odien no más, no me importa”, expresó la cantante entre risas.

Yo reservo mis comentarios para decírselo a ella, la verdad va a salir

