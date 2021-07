La actriz y activista, Mayra Couto, se encuentra en boca de todos luego de pronunciarse en sus redes sociales sobre las protestas que se vienen realizando en Cuba contra la dictadura castrista impuesta en la isla desde hace 60 años.

La recordada ‘Grace’ de Al Fondo Hay Sitio volvió a generar polémica y no perdió la oportunidad para cambiar la palabras y utilizar el controversial “lenguaje inclusivo” para referirse a la dura situación que viven los cubanos.

“Mi solidaridad con lxs hermanxs cubanxs, artistas y activistas. Por una Cuba Libre y Soberana. Mi respeto al pueblo valiente de San Antonio de los Baños. Cuba son lxs cubanxs, no la oligarquía”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mi solidaridad con lxs hermanxs cubanxs, artistas y activistas. Por una Cuba Libre y Soberana.

Mi respeto al pueblo valiente de San Antonio de los Baños. Cuba son lxs cubanxs, no la oligarquía. — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) July 14, 2021

Vale mencionar que Couto levantó polémica en Internet tras invitar a sus seguidoras feministas a llamar “munda” al planeta tierra.

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?”, señaló la actriz aquella vez en una de sus publicaciones en Instagram.

Como la última vez, la artista peruana ha recibido una gran cantidad de críticas y algunos mensajes de apoyo tras su publicación.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO