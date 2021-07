La actriz Mayra Couto se mostró orgullosa de su cuerpo con una foto publicada en Instagram y compartió una reflexión sobre su peso actual.

La recordada ‘Grace’ de Al fondo hay sitio señaló que en el pasado bajaba de peso por motivos tristes:

“Muchas veces me han dicho “has bajado de peso, qué bien se te ve” y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes”, indicó Mayra Couto.

Según la actriz, tras subir de peso se siente mejor: “Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás”.

En la misma publicación, Mayra Couto afirmó que prefiere estar “gorda y sana” que “flaca y enferma/triste”.

