La actriz Mayra Couto, quien guardó silencio en las últimas semanas y nunca anunció por cuál candidato iba a votar, se pronunció en Twitter y arremetió contra lo electores de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tras conocer los resultados del flash electoral de IPSOS.

“Muchas de las personas que votaron por Keiko, no solo saben del pasado comprobado de su padre, sino que saben perfectamente todo lo demás. Votan por ella porque valoran más su idea de bienestar individual ante una absurda y falsa amenaza, que la justicia con el prójimo”; comenzó diciendo.

En un mensaje a los votantes que apostaron por Keiko le dijo que saben “perfectamente que no habrá comunismo en Perú, solo eres malo con las personas parecidas a ti”.

La recordada Grace de ‘Al Fondo Hay Sitio’ opinó que si Keiko logra ganar la Presidencia del Perú “tiene a todos los que necesita para no salir de Palacio en 50 años, matar gente que no le conviene que hable y de paso, no irse a la cárcel”.

“De verdad, no te gusta la libertad ¿Sabes por qué? Porque la libertad implica tomar decisiones y tú no quieres tener que pensar. Que si decidiste por Keiko no inventes que por salvar a tu país, di la verdad, sé honesto”, agregó en una cadena de opiniones en Twitter.

Finalmente, dijo que no se pronunció antes porque no quería influenciar el voto de nadie.

“Jamás apoyé ni apoyaré ninguna candidatura. No me gustaría parcializar las cosas ni un poco. Creo con firmeza que todos y todas debemos votar de manera informada. Tú y yo sabemos que Keiko no te va a dar democracia”, finalizó su mensaje.

Resultado de Ipsos Apoyo

