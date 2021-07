¡Fuertes declaraciones! Gigi Mitre decidió pronunciarse sobre la crítica que habría recibido Mayra Couto por parte de un periodista cubano, quien desmintió las virtudes de su propio país.

Y es que la conductora de ‘Amor y Fuego’ no dejó pasar la oportunidad de contar su propia experiencia durante su estancia en Cuba hace algunos años.

“A ver, voy a contar algo... Cuba es una isla maravillosa, paisajes, gente linda y todo lo que ustedes quieran, pero lo que no hay es libertad. Cuando fui la primera vez a La Habana para entrevistar a Pablo Milanés, fue terrible”, comenzó diciendo.

“Cuando fui, me encerraron en un cuartito para decirme que no se me vaya a ocurrir hacer nada de política, ni comentarios, ni nada (...) Ni bien pisé el aeropuerto, Migraciones ya sabía quién era yo y a qué iba”, agregó.

Asimismo, Gigi Mitre comentó que incluso cuando se encontraba haciendo turismo luego de realizar su trabajo, se sintió bastante vigilada por las autoridades.

“Mientras que paseaba, sentíamos que teníamos a una persona cerca todo el tiempo (...) Tienen restringido el uso del internet. La gente es linda, pero lo más preciado que es la libertad, no hay”, sentenció finalmente.

