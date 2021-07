Paula Manzanal fue tendencia en las últimas 48 horas por un ampay con André Carrillo y Jefferson Farfán, el cual - paradójicamente - nunca existió. La modelo peruana se mostró mortificada por las imágenes difundidas por “Amor y Fuego”, las cuales revelaron que acudió al mismo restaurante donde habrían estado los futbolistas de la Selección Peruana.

“No conozco a Farfán ni a Carrillo, no son mis amigos, nunca en mi vida me los he cruzado. Soy su fan, obviamente, veo partidos, veo futbol”, dijo en el programa ‘América Hoy.

De otro lado, aclaró que no existe el grupo denominado “Chicas Tulum” y le hizo roche a Jossmery Toledo.

“Yo nunca viajé con Macarena Gastaldo ni con Jossmery, con la única que yo viaje es con Jamila Dahabreh. No existen las ‘chicas Tulum’ y ese grupo nunca fue creado. ‘La rubias’ nos han dicho a Macarena, Jamila y a mi”, comentó, indignada.

“No hay ningún enlace entre nosotras”, agregó.

¿Quiénes son las Chicas Tulum?

Las ‘Chicas Tulum’ hace referencia al grupo conformado por las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo. Esta denominación surgió por los constantes viajes que realizaron todas ellas a Tulum, una ciudad de la costa caribeña de México, en la Península de Yucatán.

Estos viajes llamaron la atención de la periodista Magaly Medina, quien difundió un informe sobre las ‘Chicas Tulum’ en su programa de ‘Magaly TV La Firme’. Debido a su lujosa vida, Magaly Medina se refiere a ellas con el título de las ‘Embajadoras de Tulum’.

Su registro migratorio también llama la atención. Las modelos han recorrido distintos lugares como Miami, Holanda, España, Jerusalén y más.

