La expareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, sorprendió a sus seguidores al mostrar su ‘antes y después’ tras realizar una dieta especializada para personas con hipotiroidismo secundario.

A través de Instagram, Isabel Acevedo contó que llevaba meses intentando bajar de peso, pero no conseguía reducir sus medidas:

“Como muchas personas saben hace 7 meses aproximadamente me diagnosticaron hipotiroidismo secundario, el cual hizo que se me complicará bajar de peso, pasando por nutricionistas, entrenamientos rigurosos y no obtenía resultados”, contó ‘Chabelita’ en Instagram.

Debido a la falta de resultados, Isabel Acevedo se sometió a otro tratamiento. Según ella, empezó una dieta cetogénica aplicada por expertos y ya consiguió bajar de peso.

“Hace dos semanas inicié mi tratamiento y me encanto los resultados que he obtenido en poco tiempo, he bajado dos kilos y medio de peso, 2 medidas en cintura, 1 medida en brazos y caderas. Y estoy súper contenta logrando cambios en mi cuerpo con constancia y disciplina acompañada de grandes profesionales que me asesoraron en todo momento… No digo que se tan fácil, todo es un proceso, pero para lograr los objetivos debemos realizar ciertos sacrificios, ser constantes y disciplinados”, explicó ‘Chabelita’.

“Es el inicio para seguir enfocada y y llegar hasta el objetivo final. ¡Vamos por más!”, concluyó.

Fuente: Instagram Isabel Acevedo

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez saluda a Maricarmen Marín por embarazo

Por su embarazo.

TE PUEDE INTERESAR