La bailarina Isabel Acevedo fue entrevistada por Natalie Vértiz, y no pudo evitar ser consultada sobre su expareja Christian Domínguez. Y es que la exchica reality no quiso ahondar mucho en el tema por la familia que el cumbiambero ha formado con Pamela Franco: “Yo soy de las personas que no me complico, es más, yo trato de recordar los episodios bonitos. Lo he dicho en algún momento, si nos encontramos en algún programa, yo lo saludo porque tuvimos una bonita relación familiar. Yo digo que no quiero comentar sobre él por la familia que ahora tiene”, expresó. (Video: América TV).