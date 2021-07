¡Sin pelos en la lengua! Jazmín Pinedo no se quedó callada y decidió responderle a Janet Barboza, quien días atrás minimizó su debut en el programa “Reinas del Show”. Incluso, mencionó que le gustaría formar parte del panel de ‘América Hoy’.

“Yo no miro a los costados, creo que cuando te concentras en ti misma y no miras al lado, llegas más lejos. Es la clásica frase de ‘cada uno elige sus batallas’. Cuando yo trabajaba en otro canal me llamaban ‘la reina de las mañanas’, a mí me encantaría trabajar (en ‘América hoy’) con Edson (Dávila) y Ethel (Pozo)”, dijo la ‘Chinita’ en tono sarcástico.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la exconductora de ‘Esto es Guerra’ comentó que tenía un grupo de WhatsApp con los integrantes de ‘América Hoy’, pero sin la popular ’Rulitos’.

“Incluso tenemos un grupo en WhatsApp con Melissa, Ethel y Edson, ahora también te agrego a ti Gisela”, confesó Jazmín.

Estas diferencias entre Jazmín Pinedo y Janet Barboza han nacido a raíz de que la conductora del programa matutino tildó de “lenta” a la ‘Chinita’ durante su desempeño en ‘Reinas del Show’.

