En la última gala de “Reinas del show”, la participante Janet Barboza bailó al ritmo de “talento de televisíón”; sin embargo, no pudo convencer al jurado, en especial a Belén Estevez, quien aseguró que la también conductora de “América Hoy” no tiene talento para el baile.

“Con todo el cariño del mundo... Me da tanta pena lo que le voy a decir porque creo que se le va a agravar el dolor (en referencia a una lesión que tenía Barboza). Te adoro y lo sabes, pero siento que quizás no tienes tanto talento para el baile”, precisó Estevez.

“En la gala pasada dije: ‘Lo hizo mejor que la anterior’, pero esta vez siento que lo hiciste peor. A la pista se le respeta, tu bailarín te guió, te estaba contando los pasos, te sentí lenta”, añadió la bailarina argentina.

Ante este comentario, Janet Barboza rompió su silencio y restó importancia a las críticas de Belén Estevez, a quien no considera un buen jurado, y añadió que sus comentarios solo están “buscando su portadita”.

“Yo creo que Belén no es una buena couch, ni es una bueno jurado. Tu puedes decir las cosas, (pero) no puede decir a alguien si tiene o no talento en tres galas que lo ha visto. Yo creo que está buscando su portadita, pero bueno, ya debe tenerla, buen provecho, pero, para mí, no es una persona que deba escuchar porque siento que dice las cosas simplemente por decir, me da la impresión que no analiza”, señaló Barboza a la prensa tras la gala.

“No es una persona como Morella y Santi que te dicen algo más y te dejan una lección para que aprendas o corrijas. Belén, creo es la primera vez que es jurado, entonces siento que no tiene la experiencia para ser juez o couch todavía”, añadió la participante de “Reinas del show”.

