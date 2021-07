Jossmery Toledo no se aguantó nada y no recibió de buena manera las críticas de Carlos Cacho y Belén Estévez antes de iniciar con su baile en “Reinas del Show”. Y es que la modelo también se refirió a las declaraciones de la argentina, quien la calificó de “tombita”.

La expolicía mencionó que si su bailarín, Ítalo Valcárcel, la hacía caer una vez más, ella no dudaría en cambiar de pareja. “Yo digo lo cambio si me hace caer una vez más”, dijo antes de iniciar la gala de baile, sin pensar que Belén se molestaría.

“Nos reímos y todo, pero tenemos que ponernos a pensar que Ítalo es un bailarín profesional y ha estado aquí varias temporadas. Un poco de respeto”, arremetió la rubia.

En ese momento, la influencer sacó cara por su ex institución y no dejó que la tilden de malcriada: “Si vamos a hablar de respeto, usted es la menos indicada para eso porque me tildó de tombita. Acá es una palabra vulgar, entonces nosotros somos Policía Nacional del Perú. Soy una exsuboficial de la PNP”, precisó Jossmery.

