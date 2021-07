Stephanie Valenzuela utilizó sus redes sociales para emitir un fuerte y reflexivo mensaje sobre el presunto caso de violencia de John Kelvin hacia su esposa Dalia Durán .

Vía Instagram, la modelo peruana sostuvo muy apenada que los casos de violencia de género son cada vez más frecuentes en el Perú. Lamentablemente, no todos son difundidos en televisión como el caso de Dalia Durán .

“Esta semana fue Dalia, la próxima puede ser otra. Quizás no se ven en las noticias, pero todos los días mueren mujeres a manos de hombres”, expresó la expareja de Mario Irivarren.

Además, mencionó que no puede hacer nada por las leyes para cambiar esta situación, pero sí se siente en la obligación de alentar a las mujeres a salir de ese círculo de violencia.

“El cambio empieza cuando tú te amas, cuando tú te respetas, cuando pones límites. Cuando un hombre te grita o te levanta la voz, te toca, te golpea o empuja, sal de esa relación. Sal, por favor, que esa cosa se va a poner peor”, pidió la modelo.

Por último, invitó a todas las mujeres a denunciar estos hechos ante la Policía, sin miedo a ser juzgadas.

“Agarra valor, agarra fuerza. Somos muchas las que hemos salido adelante y no vas a ser la primera ni la última. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Estás salvando tu vida y la de muchas mujeres si denuncias”, agregó la exchica reality.

Como se recuerda, en el 2020 Stephanie Valenzuela denunció a su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez , por haberla agredido físicamente cuando ella rechazó casarse con él.

