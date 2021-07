El conductor de televisión, Andrés Hurtado, estuvo en el programa de Magaly Medina, para anunciarle a Dalia Durán que no está sola tras ser agredida por John Kelvin.

Andrés Hurtado le anunció que le pagará seis meses de casa para que pueda vivir con sus cuatro hijos tras quedar agredida por parte del cantante de cumbia, John Kelvin.

“Yo estoy acá porque me he comprometido con su equipo de producción para darte cobijo, casa, medio año adelantado, pagado por “Sábados por Andrés””, le dijo Hurtado a Dalia Durán.

Al respecto, Magaly Medina le recomendó a Dalia Durán seguir adelante y no volver con John Kelvin. “Yo creo en los nuevos comienzos, en refrescar. La vida es generosa con una. Aunque yo he hecho quiebres y me he sentido en la oscuridad más profunda, sales adelante. Cuando uno ayuda, la vida te ayuda”.

Por otro lado, Andrés Hurtado dejó en claro que su ayuda va más allá de los canales, reconociendo que no tiene una buena relación con Magaly Medina, pero la violencia contra la mujer va más allá. “Magaly y yo tenemos diferencias, pero pese a eso sí nos juntamos por un tema social, porque este es un tema que va más allá de los canales de televisión. Quiero que entiendan que gracias a las diez veces que Magaly tocó el tema, no te mataron (Dalía)”

“Tengo tres hijas mujeres y esto ya se fue fuera de nuestras manos, este no es un tema de programas, es un tema solidario. La vida se la debes a ella”, acotó

