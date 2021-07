Janet Barboza decepcionó al jurado en “Reinas del show”. Belén Estevez no se guardó nada: “Te adoro y lo sabes, pero me pasa que siento que quizá no tienes talento para el baile. La gala pasada dije ‘lo hizo mejor que la anterior’ pero esta vez lo hiciste peor, como dice Gisela, a la pista se la respeta y se la respeta trabajando (...) Te sentí lenta, Janet. Preocúpate menos por el vestuario y más por tomar clases y de verdad incorporar los ritmos a tu cuerpo mejor”. Fuente: América TV