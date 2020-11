El periodista Beto Ortiz cuestionó a los denominados ‘influencers’, quienes habrían agitado la protestas contra Manuel Merino desde sus redes sociales. En su programa “Beto a saber” señaló directamente a Marco Sifuentes, Claudia Cisneros y Jason Day.

“Nadie le niega merito a esos jóvenes que salen a pelear (...) No estamos acá en contra de la lucha de nadie, sino contra quienes azuzan y lo hace desde el extranjero. Esos ‘che guevara’ que lo hacen sentados en su casa y desde su computadora están agitando a los cholitos que salen y se matan para que llegue al poder el grupo que les paga a estos influencers”, comentó al inicio de su programa.

“Desde su teclado, manipulan, conspiran, y hacen que el pueblo se mate en las calles mientras ellos están felices de su vida en su penthouse”, agregó.

Ortiz lanzó sus dardos y los retó a que ellos salgan a las manifestaciones y respiren las bombas lacrimógenas.

“Nada de eso no es gratuito, hay algo siempre (...) Es una lástima que estas personas azucen a los jóvenes y desde afuera, lo que me parece doblemente cobarde. Hacerlos desde los Estados Unidos, desde Madrid, me parece cobarde”.

