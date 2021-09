La activista Vanya Thais fue tendencia el pasado 8 de septiembre al confesar públicamente que mantuvo una relación amorosa con una mujer durante su juventud.

“Yo sí he pasado por una etapa liberal, sí tuve una (corta) relación con una mujer, sí tenía una vida pagana y jamás lo he negado”, escribió en su cuenta de Twitter, desatando controversia.

Aunque ella admite que la homosexualidad ni la bisexualidad es lo suyo, el periodista Beto Ortiz la cuestionó en su programa ‘Beto A Saber”.

“La gente lo que quiere es el secreto, ¿cuál es la receta para dejar de ser lesbiana de un día al otro? ¿Comparte la receta, pues hermana?”, preguntó el presentador de Willax TV.

Vanya, quien ganó mayor notoriedad cuando lideró la marcha contra la elección de Pedro Castillo, sostuvo que su romance con una mujer se dio luego de que terminó una “relación tóxica”.

“No es que se deja de ser lesbiana de un día al otro, solo que, obviamente, como era más joven no te cierras a la idea de que posiblemente ese no sea tu camino (...) recuerdo que salí de una relación súper tóxica y dije capaz ese no es mi camino, probé el otro y dije que este tampoco”, respondió a Ortiz.

“Yo nunca voy a sentir más paz que aquel día regresé a la iglesia. No es que yo me postré de rodillas a pedir perdón por ser lesbiana sino que me puse de rodillas por haber vivido en pecado”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Hurtado jubila a su hija Josetty y asegura que Génnesis es su preferida

Cómico pidió oro y plata para su aniversario.