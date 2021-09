La periodista Vanya Thais se ha convertido nuevamente en tendencia en Twitter luego que confesará que mantuvo una relación amorosa con una mujer durante su juventud.

La influencer reveló que se arrepintió de su vida ‘liberal y pagana’ y Dios la ayudó a enmendar el camino y ahora es feliz junto a su esposo y su hijo.

“Cada día me sorprenden más porque, como ya dije, la libertad es excelente hasta que no es la que ellos quieren que tengas. Yo sí he pasado por una etapa liberal, sí tuve una (corta) relación con una mujer, sí tenía una vida pagana y jamás lo he negado”, confesó en su red social.

Trabajo temprano y no estoy pendiente de los delirios ridículos del zurderío que se pregunta despertada mente: ¿QUÉ LE PASÓ A VANYA?

Y claro, empiezan a sacar tuits de hace 60 años, videos antiguos, me hacen tendencia y escandalizados gritan: ¡ERA BISEXUAL!

Vamoapararahí. (1/4) — Vanya Thais (@VanyaThais) September 8, 2021

“A diferencia de ellos, que defienden y justifican esa vida, yo me fui a mi Iglesia el Día de la Indulgencia Plenaria cuando toqué fondo, porque a pesar de toda la “libertad”, había un enorme vacío. Me acerqué y pedí perdón de rodillas a Dios por todo lo que me alejé de él”, añadió.

Como se recuerda, la comunicadora Vanya Thais se ha vuelto muy popular en las redes sociales tras sus polémicas y controversiales opiniones sobre la coyuntura nacional.

