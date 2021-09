Vania Thays se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales luego que varios internautas recordarán algunos de sus comentarios en contra del feminismo.

La influencer viene siendo duramente criticada tras afirmar en un video que ella “cree en la sumisión cristiana de la mujer a su marido”.

“El feminismo me da nauseas y siempre me va a dar nauseas, ni la primera ola me gusta. Yo creo en la sumisión cristiana de la mujer a su marido... Yo creo que el post-modernismo han hecho que las mujeres no puedan cumplir a cabalidad lo que más desearían que es ejercer la maternidad”, se le escucha decir en un video.

pic.twitter.com/CSl1BSqNpK — Derechistas Que No Aceptan Al Presidente Castillo (@AccidentalSutep) September 2, 2021

Ante esto, miles de cibernautas expresaron su indignación contra las declaraciones de la tuitera.

“Para la señora Vanya Thais, la 1era. ola feminista es inaceptable (o sea el derecho a votar, a trabajar). Tratamiento urgente”, “Vanya Thais es la muestra que aún hay gente retrógrada, sin importar la edad cronológica, que en muchos casos se escudan en la religión y/o fe para justificar lo que dicen, y que solo destilan puro odio”, fueron algunos de los mensajes.

Como se recuerda, la comunicadora Vanya Thais se ha vuelto muy popular en las redes sociales tras sus polémicas y controversiales opiniones sobre la coyuntura nacional.

TE PUEDE INTERESAR