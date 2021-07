La comunicadora Vanya Thais se ha vuelto muy popular en las redes sociales tras sus polémicas y controversiales opiniones sobre la coyuntura nacional. Desde “facha retrograda”, hasta “‘odiadora por excelencia’ y ‘difamadora”, son algunos de los insultos que ha recibido la nueva sensación de la política peruana.

El portal de noticias “El Pollo Farsante” conversó con la una de las nuevas caras de la “derecha peruana” donde se defendió de las críticas de sus detractores, comenzando por Juliana Oxenford.

Su pleito con Lucía Alvites

Recordemos que Vanya Thais se hizo conocida por sus polémicos comentarios contra algunos políticos como Veronika Mendoza y Lucía Alvites, excandidata al Congreso por Juntos Por el Perú.

“Me ha tratado de criminalizar por expresar mi opinión cuando ellos hablan de cosas mucho peores y nadie les está empapelando la vida porque apechugamos. La política es así. Una vez que tú te metes en política tienes que apechugar lo que viene”, se defendió.

Tras ser consultada por las cuestionamientos de Juliana Oxenford- con quién ha tenido impasses en los últimos días- la comunicadora señaló:

“Me imagino que el señor Pedro Castillo ya tiene mapeada a qué gente va a designar la propaganda de su gobierno. Juliana estará en esa lista, ¿no?”.

“Soy católica por sobre todas las cosas”

La periodista es uno de los rostros visibles de las masivas manifestaciones que exigen transparencia en los resultados electorales, confesó que es “sinvergüenza, pero no mentirosa”.

“Soy una patriota, soy una persona que cree en las libertades, soy católica por sobre todas las cosas. Yo converso con mucha gente que no conozco pero soy muy directa y eso, a veces, les molesta. He conocido la mentira de cerca y, por eso, no puedo mentir. Un amigo mío tiene una frase brutal que me define a la perfección: “Soy sinvergüenza pero no mentirosa”, sentenció.

