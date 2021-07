La periodista Vanya Thais le respondió a su colega Juliana Oxenford, quien opinó de ella en su noticiero “Al estilo Juliana” por su intensa intervención en defensa a lo que ella considera democracia.

Juliana Oxenford expresó en su programa mostrarse sorprendido por todo lo que hace su colega siendo tan solo una señorita e indicando que no hay nadie quien la pare.

Al respecto, Vanya Thais le dijo que efectivamente nadie la detendrá en su lucha contra lo que ella cree que es la democracia.

“Ay Juliana. No soy señorita, soy SEÑORA. No tengo nada que ver con la Resiliencia. Y no, NO HAY QUIEN ME DETENGA”, escribió Vanya Thais.

También compartió extractos del programa de Juliana Oxenford donde la etiquetaron y donde tildaban a su colega de Castillista por Pedro Castillo. Ella se rio.

