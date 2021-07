¡La bronca no se detiene! Vanya Thais le respondió fuerte y claro a la periodista Juliana Oxenford , luego de que la tildara de ‘odiadora por excelencia’ y ‘difamadora’ a nivel nacional.

Durante la última emisión del programa “Al estilo Juliana”, la periodista atacó a Vanya Thais cuando estaba hablando del economista Daniel Córdova, ya que este había compartido una imagen en Twitter donde aparecía la simpatizante de Fuerza Popular.

“La odiadora por excelencia y difamadora casi profesional, Vanya Thais”, se refirió la presentadora de televisión cuando llegó el turno de nombrarla.

Luego de ello, la también comunicadora se pronunció a través de sus redes sociales para dejar un mensaje contundente.

“Juliana Oxenford, mientras yo estoy con mi gente, protestando por mis ideales PACÍFICAMENTE, me entero de que sigues hablando de mí al aire. De verdad, ya supérame, reina. Mi paciencia tiene límites”, le escribió a la periodista de ATV vía Twitter.

Pero no solo eso, cuando un usuario le preguntó si iría al programa periodístico de Juliana Oxenford, Thais aseguró que estaría encantada de ir para que le diga las cosas cara a cara.

“Encantada. Tu productor no me conoce, así que te aseguro que si te veo en la calle, no te voy a pegar. Yo no soy como la gente de Perú Libre, que agrede al resto sin razón. Jamás he agredido a nadie en la calle en mi vida, como quieres hacer creer a tu público”, concluyó.

