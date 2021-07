Yuleyka Vásquez, exesposa de John Kelvin, fue entrevistada por “América Hoy” y se mostró preocupada por sus hijos, quienes son los que más están sufriendo ahora que su padre está detenido por supuestamente agredir a Dalia Durán.

Yuleyka contó que en estos momentos ella es la única fortaleza de sus hijos. “Esa situación es demasiado dolorosa para nosotros y me incluye porque son mis hijos los que sufren también. Mis hijos tienen 15 y 12 años y ellos sufren, lloran y soy yo la que tiene que darle fortaleza a mis hijos para que ellos puedan estar tranquilos y lidiar con esta situación en la que se encuentra su papá ahorita”.

“Es muy difícil, es muy complicado en realidad, lo único que estoy haciendo es darles la tranquilidad a mis hijos y la fortaleza que necesitan para afrontar la situación que pasa su papá”, acotó.

De igual manera, Yuleyka Vásquez afirmó que pase lo que pase, ella y sus hijos siempre apoyan a John Kelvin, porque es su padre;. “Lo único que te puedo decir es que John siempre va tener el apoyo de mis hijos, siempre lo va a tener porque el amor de hijos hacia un padre es inmenso, es infinito y así haya cometido errores o no, un hijo tiene que estar con su padre en los buenos y no tan buenos momentos. Ellos van a estar con su papá”.

“Una cosa es apoyar y otra apañar. Yo jamás voy a apañar nada ni de él ni de nadie, pero el apoyo mío por supuesto que sí. Si el papá está mal, mis hijos van estar mal. Y si mis hijos están mal, yo estoy mal. Es doloroso”.

Finalmente, Yuleyka Vásquez descartó haber sufrido agresión de parte de John Kelvin y dijo no poner las manos al fuego por nadie.

“Yo no he pasado lo mismo de Dalia porque a mí nunca me ha agredido ni con la punta del dedo. Yo nunca sufrí agresiones físicas, nunca recibió ningún golpe del padre de mis hijos. La situación que está pasando Dalia no es ni la más mínima que la mía (...) No pongo las manos al fuego por nadie. Ellos han sido matrimonio y saben son los únicos que saben qué pasó en esa relación. No le creo a uno, no le creo al otro o le creo a uno o le creo al otro”.

