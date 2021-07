Jonathan Sarmiento Llanto, verdadero nombre de John Kelvin, afrontará este viernes 9 de julio el pedido del Ministerio Público de nueve meses de prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual y otras agresiones en agravio de Dalia Durán Gómez.

Su vida ha estado plagada de escándalos desde que se hizo famoso cuando formó parte de la exitosa agrupación ‘Grupo 5′. Fue en aquella época que conoció a Yuleika Vásquez, su primera esposa y madre de los hijos mayores de John Kelvin.

Ella lo acusó públicamente en el 2009, en el programa “Magaly TeVe”, de abandonar el hogar y serle infiel con Dalia Durán.

“Cuando se fue de la casa me puso excusas, no me dijo el motivo por el cual se iba. Como a los 15 días regresó a la casa y me dijo que esperaba un hijo contra mujer”, contó afectada en aquel entonces.

Además, narró que John Kelvin descuido a sus dos hijos mayores: “me decía que tenía mucho trabajo, a veces pasaban 20 días sin ver a sus hijos”.

Indicó que su hijo mayor Francesco tuvo que tener terapias psicológicas para superar el abandono de su padre.

“Yo puedo superar el abandono, pero mis hijos no se merecen eso. Mi hijo Francesco necesita tratamiento psicológico porque piensa que su padre lo ha olvidado”, dijo Yuleika Vásquez en aquella época.

“Dalia se metió en mi relación”, agregó.

La escandalosa vida de John Kelvin

Se enfrentaron por la tenencia de los niños

Yuleika Vásquez Leyva lo denunció en el 2012 ante la Fiscalía por presuntamente llevarse a sus dos menores hijos a la fuerza. Para ese entonces el cantante ya había formado una familia con Dalia Durán, con quien actualmente tiene otros cuatro menores hijos.

“Es un lastima que el sea el padre de mis hijos (...) es muy poco hombre, es una basura de hombre. Cuando se fue con ella, me dejó por ella”, dijo la cubana, muy enérgica, en el programa ‘Nunca más’.

TE PUEDE INTERESAR