Dalia Durán dijo estar dispuesta a todo para que su agresor, su esposo John Kelvin, termine en la cárcel por agredirla física y sexualmente. Como se sabe, mañana viernes 9 de julio, a las 10 de la mañana, el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva de 9 meses contra el artista.

La cubana se presentó esta mañana en el programa “Mujeres al Mando” y aprovechó en mandar una indirecta a aquellas presentadora de televisión que la critican por haber estado tantos años con John Kelvin y haber tenidos cuatro hijos con él.

“Yo mucho tiempo ya me callé, puede ser que mucha gente me juzgue, que por qué lo aguanté, que por qué llevo 13 años con él. Yo soy un ser humano, yo no soy una victima, yo soy una sobreviviente. Yo ahorita estaría muerta y con cuatro hijos pequeños huérfanos”, comentó.

Vale indicar que la presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’, Magaly Medina, llamó “bruta” a Tula Rodríguez por insinuar que Dalia Durán es responsable de fuerte golpiza que sufrió.

Qué dijo Tula Rodríguez sobre Dalia Durán y John Kelvin

La conductora de “En boca de todos” lamentó los actos de violencia contra la mujer, pero resaltó que la relación de Dalia Durán y John Kelvin venía mal desde hace muchos años.

“En este momento todas decimos ‘pobrecita’, decimos que él es un abusivo, que ella es una víctima, pero seamos honestos esta es una relación que viene mal durante muchos años. Con el primer hijo uno puede saber cómo es el hombre, con tu segundo hijo, pero darle tres o cuatro hijos. Yo no digo que ella se lo ha buscado, siento que en esta situación son culpables los dos”, comenzó diciendo.

“Yo tengo una hija mujer, pero no puedo ser ciega. No justifico en lo absoluto el maltrato o la violencia de ninguna de las partes, pero llegar a esta situación es años de años. ¿Es tan difícil cerrar tu vida y hacer tu vida sola?, ¿por qué es tan difícil para Dalia”, añadió muy contrariada.

