Durante la transmisión del programa “Magaly TV La firme” de este miércoles 7 de julio, la periodista Magaly Medina compartió parte del testimonio de John Kelvin tras la presunta agresión contra su esposa Dalia Durán.

“Y él dice, por ejemplo acá, cosas bien locas que nadie le refuta. “Estuve en el domicilio dos días antes, en el domicilio de su esposa, me quedé a dormir con mis hijos”, y eso es cierto, Dalia lo ha dicho, Dalia ha dicho que él le pidió encarecidamente ir a jugar con los bebés, quedarse ahí, se quedó a dormir en el otro cuarto”, leyó Magaly Medina.

“Dice salí con ellos, con los bebés, con el consentimiento de mi esposa, después me fui a una reunión, era domingo, luego del cumpleaños retorné al domicilio de mi esposa a las 4 horas de la madrugada y en la noche se suponía que mi esposa me entregaría todas mis pertenencias”, agregó.

Según la manifestación presentada por la periodista, John Kelvin declaró que “las lesiones son producto del forcejeo” y no de una golpiza, aunque luego entró en una contradicción al afirmar que Dalia se autolesionó.

“Yo intenté abrir la puerta con mi llave, pero no logré porque mi esposa había puesto la llave detrás de la chapa (...) Dice acá que ella se comienza a pegar y me dice te voy a hundir, te voy a hundir tu carrera. Y como vi que ella se estaba haciendo daño, la abracé fuertemente, me puse en su encima para que no se siguiera golpeando y con mi brazo le hice presión. Después de eso se tranquilizó y nos hemos echado a dormir a la cama”.

John Kelvin declaró a las autoridades que tras lo ocurrido, el lunes por la mañana, salió a la farmacia a comprar una pomada para los golpes de su esposa y pastillas para el dolor.

“Siendo las 7:30, mis hijos se levantan, ingresan a la habitación y es ahí que decidimos que la empleada se lleve a los bebés. La empleada se va con mis hijos y es ahí que yo salgo a la farmacia a para comprar Hirudoid para mi esposa, un energizante, pan, huevos y pastillas”.

