¡Fuertes declaraciones! Yahaira Plasencia no se quedó callada y decidió responderle con todo Magaly Medina. Y es que la salsera aseguró que la conductora de espectáculos seguro tiene un problema personal contra ella

Todo se habría dado durante una trasmisión en vivo que hizo la popular ‘Reina del toto’ en su cuenta oficial de Instagram, junto a su productor musical, Sergio George.

“¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte... Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de este señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mi”, comenzó diciendo.

“Lo peor de todo es que la señora Magaly es mujer, dice que porque eres vedette, que te miran el poto, que esto, que el otro (...) Entonces esto es de mujer contra mujer. Yo no busco caerle bien a todo el mundo o que estos programas hablen de mi, no me importa”, agregó.

En ese sentido, la cantante aseguró sentirse bastante afectada con las palabras de la popular ‘Urraca’, pues siente que siempre “desmerece tu trabajo”.

“Pero voy a este programa, todo el tiempo se trata de denigrarme. ¿Tiene algo personal contra mi o qué? Porque siempre está minimizando mi trabajo, conmigo siempre es fuerte la cosa. Yo siento que hay algo contra mi”, finalizó.

