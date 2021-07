La cantante Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo junto al productor Sergio George y sorprendió al hablar durante varios minutos sobre Magaly Medina.

“¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte... Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de este señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, dijo la salsera.

Poco después, Yahaira Plasencia y Sergio George anunciaron que la próxima semana por fin se estrenará el cuarto tema de la “reina del totó”.

Un usuario no se quedó callado y comentó que debido al estreno de su canción, Yahaira Plasencia había iniciado dirigiéndose específicamente a Magaly Medina.

La cantante admitió que este tema le sirve para vender: “¡Pero por supuesto! Pero por supuesto, tenemos que vender, tenemos que estar vigentes, esto es parte del negocio, sino ¿cómo?”.

“Pero sin ir muy lejos, ‘Serge’, como tú me dices, gracias a los medios de alguna u otra manera estamos vigentes, así que de antemano les agradecemos pero por favor, hablen con la verdad”, indicó la ‘reina del totó'.

Fuente: Instagram Yahaira Plasencia

